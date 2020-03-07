На Урале 20 рыбаков спасли с оторвавшейся от берега льдины
Сегодня, 17:01ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня, 7 февраля, на Белоярском водохранилище льдина оторвалась от берега. На ней в это время находились 20 рыбаков, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
О произошедшем спасателям рыбаки сообщили самостоятельно, позвонив по единому номеру экстренных служб.
На место происшествия на катере с воздушной подушкой были направлены спасатели Уральского отряда, которые круглосуточно дежурят на станции, а также спасатели городской службы на двух плавсредствах с воздушной подушкой.
Рыбаки во время нахождения на льдине и при доставке на берег не пострадали. Спасательная операция закончилась в течение получаса.
МЧС призывает жителей области не выходить на лед, где есть полыньи или промоины, а при возникновении происшествия — обращаться по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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