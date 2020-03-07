На Урале 20 рыбаков спасли с оторвавшейся от берега льдины

О произошедшем спасателям рыбаки сообщили самостоятельно, позвонив по единому номеру экстренных служб.

На место происшествия на катере с воздушной подушкой были направлены спасатели Уральского отряда, которые круглосуточно дежурят на станции, а также спасатели городской службы на двух плавсредствах с воздушной подушкой.

Рыбаки во время нахождения на льдине и при доставке на берег не пострадали. Спасательная операция закончилась в течение получаса.