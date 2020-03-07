На Урале неизвестные напали на смотрителя за камерой видеофиксации нарушений

Несколько мужчин избили смотрителя и записали это на видео. На кадрах видно, как мужчины ехали по трассе на автомобиле, остановились около камеры видеофиксации и избили смотрителя.

Областная полиция подтвердила факт нарушения. По словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, на данный момент сотрудниками Арамильского ОВД, куда поступило сообщение о происшествии, проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

По словам Валерия Горелых, на данный момент проводится анализ ролика, устанавливаются возможные свидетели и ущерб камере, а также здоровью наблюдателя. Также руководитель пресс-службы отметил, что нападение могло быть заранее спланировано.