На Урале неизвестные напали на смотрителя за камерой видеофиксации нарушений
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Сысертском районе на 185-м километре трассы, у моста на Патруши, произошло нападение на смотрителя за камерой фиксации нарушений, сообщает E1.
Несколько мужчин избили смотрителя и записали это на видео. На кадрах видно, как мужчины ехали по трассе на автомобиле, остановились около камеры видеофиксации и избили смотрителя.
Областная полиция подтвердила факт нарушения. По словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, на данный момент сотрудниками Арамильского ОВД, куда поступило сообщение о происшествии, проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
По словам Валерия Горелых, на данный момент проводится анализ ролика, устанавливаются возможные свидетели и ущерб камере, а также здоровью наблюдателя. Также руководитель пресс-службы отметил, что нападение могло быть заранее спланировано.
Избиение смотителяВидео
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Видео: E1.ru
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