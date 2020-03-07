В Екатеринбурге в перинатальном центре у роженицы скончался ребенок
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: pixabay.com
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В перинатальном центре Екатеринбурга у 23-летней роженицы скончался ребенок, сообщает «Комсомольская правда».
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Источник издания в силовых структурах подтвердил факт происшествия. Однако следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела. По его словам, в данном учреждении находятся женщины с осложнения при беременности, либо есть подозрения на преждевременные роды. У данной роженицы были проблемы, а потому доказать врачебную ошибку не представляется возможным.
По информации Telegram-канала «Лампа» происшествие произошло из-за ошибки врачей. Врачи оказали девушке услугу, опасную для здоровья ребенка. В результате к плоду перестала поступать кровь, и он скончался в утробе. Медучереждение будет проверено правоохранительными органами.
В СУ СКР Свердловской области сообщили, что информации о происшествии к ним не поступало.
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