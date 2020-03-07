В Екатеринбурге в перинатальном центре у роженицы скончался ребенок

Источник издания в силовых структурах подтвердил факт происшествия. Однако следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела. По его словам, в данном учреждении находятся женщины с осложнения при беременности, либо есть подозрения на преждевременные роды. У данной роженицы были проблемы, а потому доказать врачебную ошибку не представляется возможным.