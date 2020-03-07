В Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания загорелся трамвай
Сегодня, 10:16ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"
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Сегодня утром, 7 марта, в Нижнем Тагиле в районе поселка Северный загорелся трамвай, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Произошло короткое замыкание в моторном отсеке без последующего возгорания. В результате оплавился силовой кабель на площади 0,5 квадратных метра. На момент возгорания вагон трамвая был пустым.
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