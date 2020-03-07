В Нижнем Тагиле жильцов дома эвакуировали из-за возгорания в газовой котельной

На место происшествия прибыли две единицы спецтехники. Причиной пожара стало короткое замыкание без последующего горения.

Все жильцы дома были эвакуированы сотрудниками частного охранного предприятия. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, сегодня утром в районе поселка Северный произошло возгорание в трамвае. Причиной также стало короткое замыкание. В результате происшествия оплавился силовой кабель в моторном отсеке. На момент возгорания вагон был пустым.