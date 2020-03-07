В Нижнем Тагиле жильцов дома эвакуировали из-за возгорания в газовой котельной
Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня, 7 февраля, в Нижнем Тагиле на Вагонке на улице Свердлова, 42 произошел пожар в газовой котельной, расположенной в многоквартирном жилом доме, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место происшествия прибыли две единицы спецтехники. Причиной пожара стало короткое замыкание без последующего горения.
Все жильцы дома были эвакуированы сотрудниками частного охранного предприятия. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, сегодня утром в районе поселка Северный произошло возгорание в трамвае. Причиной также стало короткое замыкание. В результате происшествия оплавился силовой кабель в моторном отсеке. На момент возгорания вагон был пустым.
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