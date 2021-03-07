Кровь попала на иномарки: тело девушки нашли под окнами 16-этажки в Екатеринбурге

Кровь попала на иномарки: тело девушки нашли под окнами 16-этажки в Екатеринбурге

Сегодня, 19:34ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Под окнами 16-этажки в Екатеринбурге местные жители обнаружили тело погибшей девушки. По их словам, вокруг было много крови.

Инцидент произошел 7 марта, на Новой Сортировке, на улице Автомагистральной.

Очевидцы отметили, что кровь попала на стоящие у подъезда две белые иномарки. На место происшествия также выезжали сотрудники правоохранительных органов. Предварительная информация гласит, что смерть девушки не носит криминального характера, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

Фото:E1.RU

Напомним, 5 марта стало известно, что 15-летняя жительница Верхней Салды выжила при падении из окна многоэтажки после ссоры со своим сожителем.

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Екатеринбург
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