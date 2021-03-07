«Наломал дров»: сбившего на «зебре» двух бабушек лихача арестовали в Качканаре

Сбивший на пешеходном переходе двух пенсионерок мужчина был арестован в Качканаре. Его доставили в Екатеринбург.

Honda Integra, на которой мужчина сбил пожилых женщин, была обнаружена брошенной во дворах 11-го микрорайона Качканара. Представители МВД установили хозяина иномарки, однако он был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье. В момент аварии за рулем был его 30-летний знакомый. Ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности за нарушения ПДД. На данный момент он также является фигурантом другого дела за пьяную езду, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Вероятно, осознав, каких дров наломал, на следующий после ДТП день пришел в отдел полиции и написал явку с повинной. В содеянном раскаивается,рассказал полковник Горелых. Напомним, в результате аварии 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось. Двух пенсионерок насмерть сбил на пешеходном переходе водитель в Качканаре и скрылся

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter