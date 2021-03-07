Сегодня, 17:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

«Наломал дров»: сбившего на «зебре» двух бабушек лихача арестовали в Качканаре

Сбивший на пешеходном переходе двух пенсионерок мужчина был арестован в Качканаре. Его доставили в Екатеринбург.

Honda Integra, на которой мужчина сбил пожилых женщин, была обнаружена брошенной во дворах 11-го микрорайона Качканара. Представители МВД установили хозяина иномарки, однако он был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье. В момент аварии за рулем был его 30-летний знакомый.

Ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности за нарушения ПДД. На данный момент он также является фигурантом другого дела за пьяную езду, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Вероятно, осознав, каких дров наломал, на следующий после ДТП день пришел в отдел полиции и написал явку с повинной. В содеянном раскаивается,рассказал полковник Горелых.

Напомним, в результате аварии 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось.

Материалы по теме:
дтппенсионерыарестКачканарЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы