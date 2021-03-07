Неизвестная украла iPhone из кармана покупательницы ТЦ в Екатеринбурге (Видео)

Неизвестная украла iPhone из кармана покупательницы ТЦ в Екатеринбурге (Видео)

Сегодня, 12:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Неизвестная женщина украла у покупательницы из кармана iPhone в ТЦ «БУМ» в Екатеринбурге. Преступление запечатлела камера видеонаблюдения.

Происшествие случилось 28 февраля в ТЦ на улице Вайнера, 19. На видео девушка рассматривала вещи на витрине, когда к ней подошла злоумышленница. Притворившись, что выбирает товар, и прикрыв руку пакетом, женщина вытащила у потерпевшей из кармана iPhone.

Видео:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Там было тесно. Я подумала, что она тоже просто товар выбирает, рассказала E1 жертва преступления.

Совершив противоправные действия, воровка поспешила покинуть торговую точку. Потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку по данному факту.

Напомним, 5 марта в торговом центре в Нижнем Тагиле неизвестная украла лифчик и трусы. Она зашла в один из магазинов ТЦ «Стрелец» на улице Юности, 14а и сделала вид, что рассматривает товар. Через некоторое время злоумышленница сняла с витрины комплект нижнего белья и спрятала под одеждой и поспешила удалиться из магазина. Запись попала на камеры видеонаблюдения.

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