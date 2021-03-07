Неизвестная украла iPhone из кармана покупательницы ТЦ в Екатеринбурге (Видео)

Напомним, 5 марта в торговом центре в Нижнем Тагиле неизвестная украла лифчик и трусы. Она зашла в один из магазинов ТЦ «Стрелец» на улице Юности, 14а и сделала вид, что рассматривает товар. Через некоторое время злоумышленница сняла с витрины комплект нижнего белья и спрятала под одеждой и поспешила удалиться из магазина. Запись попала на камеры видеонаблюдения.