Обь пылала из-за разлива топлива: пострадал один человек

6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Сейчас на месте работают специалисты Росприроднадзора и МЧС, написала в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Участок горения локализован. Ведется утилизация углеводородов. Отмечается, что ближайший населенный пункт находится от точки возгорание в более чем 40 километрах.
На подводном переходе через реку Обь продуктопровода (не нефтепровода, согласно неточным сообщениям ряда СМИ) Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием, сообщили в пресс-службе АО «СибурТюменьГаза».
В настоящий момент выясняются причины происшествия.
Видео также опубликовал очевидец. Мужчина предположил, что произошла утечка нефти, так как почувствовал характерный запах, сообщается в Telegram-канале Baza.
В результате один мужчина был доставлен в больницу с ожогами. Медики оказали ему помощь. От госпитализации пострадавший отказался.