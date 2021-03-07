Обь пылала из-за разлива топлива: пострадал один человек

На подводном переходе через реку Обь продуктопровода (не нефтепровода, согласно неточным сообщениям ряда СМИ) Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием, сообщили в пресс-службе АО «СибурТюменьГаза».