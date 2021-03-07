Обь пылала из-за разлива топлива: пострадал один человек

Обь пылала из-за разлива топлива: пострадал один человек

Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: Скриншот с видео Telegram-канала Baza
Из-за возгорания трубопровода на реке Обь под Нижневартовском пострадал мужчина. Пожар после происшествия попал на видео.

6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Сейчас на месте работают специалисты Росприроднадзора и МЧС, написала в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Участок горения локализован. Ведется утилизация углеводородов. Отмечается, что ближайший населенный пункт находится от точки возгорание в более чем 40 километрах.

На подводном переходе через реку Обь продуктопровода (не нефтепровода, согласно неточным сообщениям ряда СМИ) Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием, сообщили в пресс-службе АО «СибурТюменьГаза».

В настоящий момент выясняются причины происшествия.

Видео также опубликовал очевидец. Мужчина предположил, что произошла утечка нефти, так как почувствовал характерный запах, сообщается в Telegram-канале Baza.

В результате один мужчина был доставлен в больницу с ожогами. Медики оказали ему помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

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