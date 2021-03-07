Один погиб, пять пострадали: подробности массового ДТП на Старателе в Нижнем Тагиле

Один погиб, пять пострадали: подробности массового ДТП на Старателе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД
Стали известны подробности массового ДТП с тремя иномарками, которое произошло в микрорайоне Старатель в Нижнем Тагиле, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент случился 7 марта, около 14.00, на 11 километре автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил». Там столкнулись три автомобиля, в результате чего погиб один человек.

62-летний водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле Ланос», которым управлял 24-летний мужчина. После водитель «Фольксваген Пассат» столкнулся с «Форд Фокус» под управлением 38-летнего мужчины.

В аварии скончалась 70-летняя женщина — пассажирка автомобиля «Фольксваген», и еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, включая ушиб грудной клетки, перелом ключицы, пневмоторакс, подкожная гематома головы.

Как было установлено сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «Фольксваген» имел стаж управления категории «В» 12 лет и восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, в результате аварии в одной из машин, по словам свидетелей, зажало двух мужчин.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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