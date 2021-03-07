Ребенка-инвалида вынесли спасатели из пожара в Екатеринбурге

Напомним, 16 февраля сообщалось, как таксист и его пассажир-военнослужащий спасли из пожара девушку. Увидев возгорание в поселке Совхозный под Екатеринбургом, водитель остановил машину, после чего военный побежал помогать, а таксист вызвал «скорую» и пожарных. Далее пассажир начал выбрасывать из дома вещи, которые таксист принимал с улицы. Также мужчины закидали снегом машину, которая загорелась со стороны бака, и смогли ее потушить.