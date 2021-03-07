Ребенка-инвалида вынесли спасатели из пожара в Екатеринбурге

Ребенка-инвалида вынесли спасатели из пожара в Екатеринбурге

Сегодня, 12:01ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Двое человек пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Екатеринбурге. 23 человека были эвакуированы спасателями. Сотрудники МЧС спасли девочку-инвалида.

Вызов поступил на пульт оператора 6 марта в 22.32. Загорелась квартира на улице Металлургов в столице Урала. На площади 20 квадратных метров горели домашние вещи.

Дымозащитная служба эвакуировала 20 взрослых и троих детей по лестничным клеткам. В их числе оказалась и ребенок-инвалид, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

При пожаре пострадали две женщины. Девочке из маломобильной группы население не понадобилась помощь медиков, рассказали Ура.ру в пресс-службе МЧС.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Открытое горение было ликвидировано в 23.29. Проливка и разбор сгоревших конструкций были закончены к 00.40. К тушению были привлечены пять единиц спецтехники и 21 спасатель.

Напомним, 16 февраля сообщалось, как таксист и его пассажир-военнослужащий спасли из пожара девушку. Увидев возгорание в поселке Совхозный под Екатеринбургом, водитель остановил машину, после чего военный побежал помогать, а таксист вызвал «скорую» и пожарных. Далее пассажир начал выбрасывать из дома вещи, которые таксист принимал с улицы. Также мужчины закидали снегом машину, которая загорелась со стороны бака, и смогли ее потушить.

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Екатеринбург
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