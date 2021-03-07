«Подумала, наглушняк»: три иномарки столкнулись на Старателе в Нижнем Тагиле

«Подумала, наглушняк»: три иномарки столкнулись на Старателе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:19ПроисшествияФото: паблик "Екатеринбург-Серов" во "Вконтакте"
Массовое ДТП с тремя иномарками произошло в микрорайоне Старатель в Нижнем Тагиле.

Инцидент случился 7 марта во второй половине дня. Столкнулись три автомобиля: Ford Focus, Chevrolet Lanos и Volkswagen, пишут свидетели происходящего в паблике «Екатеринбург-Серов» во «Вконтакте».

Видео:паблик "Екатеринбург-Серов" во "Вконтакте"

На данный момент на месте аварии было организовано реверсивное движение.

На фотографиях с места событий можно увидеть, что две иномарки столкнулись «лоб в лоб». У машин повреждены передние части, также в одну из них, вероятно, врезались сбоку. Там осталась глубокая вмятина. Помимо работников спецслужб, у поврежденных автомобилей собралась толпа людей.

Редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила обещали предоставить комментарий позднее.

В одной машине, по словам свидетелей, зажало двух мужчин.

Спасатели, скорее всего, машину распиливали. Мы ехали как раз мимо. Я сначала подумала, что двое «наглушняк», а потом смотрю, что они шевелятся, рассказали TagilCity.ru очевидцы.

Напомним, 5 марта появились подробности ДТП с пассажирским автобусом и «Мицубиси Лансер», которое произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпСтарательмассовое дтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы