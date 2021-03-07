«Подумала, наглушняк»: три иномарки столкнулись на Старателе в Нижнем Тагиле

Инцидент случился 7 марта во второй половине дня. Столкнулись три автомобиля: Ford Focus, Chevrolet Lanos и Volkswagen, пишут свидетели происходящего в паблике «Екатеринбург-Серов» во «Вконтакте».
На данный момент на месте аварии было организовано реверсивное движение.
На фотографиях с места событий можно увидеть, что две иномарки столкнулись «лоб в лоб». У машин повреждены передние части, также в одну из них, вероятно, врезались сбоку. Там осталась глубокая вмятина. Помимо работников спецслужб, у поврежденных автомобилей собралась толпа людей.
Редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила обещали предоставить комментарий позднее.
В одной машине, по словам свидетелей, зажало двух мужчин.
Спасатели, скорее всего, машину распиливали. Мы ехали как раз мимо. Я сначала подумала, что двое «наглушняк», а потом смотрю, что они шевелятся, рассказали TagilCity.ru очевидцы.
Напомним, 5 марта появились подробности ДТП с пассажирским автобусом и «Мицубиси Лансер», которое произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.