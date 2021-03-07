«Подумала, наглушняк»: три иномарки столкнулись на Старателе в Нижнем Тагиле

На фотографиях с места событий можно увидеть, что две иномарки столкнулись «лоб в лоб». У машин повреждены передние части, также в одну из них, вероятно, врезались сбоку. Там осталась глубокая вмятина. Помимо работников спецслужб, у поврежденных автомобилей собралась толпа людей.