За беременность школьницы четыре года тюрьмы грозит парню из деревни под Алапаевском

За беременность школьницы четыре года тюрьмы грозит парню из деревни под Алапаевском

Сегодня, 14:00ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Четыре года тюрьмы за половой контакт с несовершеннолетней грозит 19-летнему жителя деревни под Алапаевском. Родители узнали об этом из-за беременности школьницы.

В женскую консультацию Алапаевская обратилась 15-летняя девочка. Медики выяснили, что она на 21 неделе беременности. Главный врач больницы обратилась в полицию, пишет «КП-Екатерибург» со ссылкой на инсайдера.

Предварительно установлено, что девушка вступила в половой контакт с 19-летним подростком. Она заявила, что все действия были совершены по обоюдному согласию. Пара встречалась в доме в деревне Первунова, во время отсутствия родителей. По информации источника, в отношении парня заведено уголовное дело по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Дело было передано в СКР. Молодой человек до суда будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, в феврале стало известно об обвинении 83-летнего тренера из Екатеринбурга. Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Знакомые не верят, что он мог причинить вред ребенку. 3 марта уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила обвиняемого мужчину в СИЗО-1 в Екатеринбурге. Тренеру заменили меру пресечения на домашний арест. По мнению защиты пенсионера, мужчину оговорили из-за обиды. В частности, что тренер выгнал девочку с урока.

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