За изнасилование 12-летней девочки 14-летнему тагильчанину грозит до 20 лет колонии

Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Инцидент произошел 1 марта в школьном туалете.
Ранее подросток имел судимость за грабеж. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Подросток воспитывается в неполной семье, до суда будет под подпиской о невыезде,рассказал инсайдер.
Напомним, в Екатеринбурге на 21-летнего грузчика было заведено уголовное дело, поскольку он вступил в половой контакт с 14-летней школьницей.