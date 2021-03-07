За изнасилование 12-летней девочки 14-летнему тагильчанину грозит до 20 лет колонии

За изнасилование 12-летней девочки 14-летнему тагильчанину грозит до 20 лет колонии

Сегодня, 17:03ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
14-летний ученик школы № 65 в Нижнем Тагиле подозревается в совершении насильственных действий в отношении 12-летний девочки.

Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Инцидент произошел 1 марта в школьном туалете.

Ранее подросток имел судимость за грабеж. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Подросток воспитывается в неполной семье, до суда будет под подпиской о невыезде,рассказал инсайдер.

Напомним, в Екатеринбурге на 21-летнего грузчика было заведено уголовное дело, поскольку он вступил в половой контакт с 14-летней школьницей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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