Екатеринбурженка пострадала в ДТП из-за попрошайничающих детей-южан

Несовершеннолетние стали перебегать проезжую часть на красный сигнал светофора, а водитель попытался уйти от столкновения с ними. По словам очевидцев, автомобилиста стало заносить после резкого торможения и он въехал в ноги девушке-пешеходу.
Удар оказался такой силы, что бампер у отечественного автомобиля отпал. Свидетели аварии вызвали скорую помощь, пострадавшая была госпитализирована, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге расследуется уголовное дело южан-подростков, которые избили мать и ее 20-летнюю дочь. Обе пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Дело находится под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.