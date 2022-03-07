Екатеринбурженка пострадала в ДТП из-за попрошайничающих детей-южан

Екатеринбурженка пострадала в ДТП из-за попрошайничающих детей-южан
Екатеринбурженка пострадала в ДТП из-за попрошайничающих детей-южан
Сегодня, 21:08ПроисшествияФото: 1MI
В Екатеринбурге из-за детей-южан, которые попрошайничают на дороге, Lada сбила девушку.

Несовершеннолетние стали перебегать проезжую часть на красный сигнал светофора, а водитель попытался уйти от столкновения с ними. По словам очевидцев, автомобилиста стало заносить после резкого торможения и он въехал в ноги девушке-пешеходу.

Удар оказался такой силы, что бампер у отечественного автомобиля отпал. Свидетели аварии вызвали скорую помощь, пострадавшая была госпитализирована, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге расследуется уголовное дело южан-подростков, которые избили мать и ее 20-летнюю дочь. Обе пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Дело находится под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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Екатеринбург
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