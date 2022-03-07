Гастрабайтеры «кошмарят» рабочих на стройке в Екатеринбурге

Гастрабайтеры «кошмарят» рабочих на стройке в Екатеринбурге
Гастрабайтеры «кошмарят» рабочих на стройке в Екатеринбурге
Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: 1МI

Южане избили крановщика на стройке в Екатеринбурге

На стройке одного из объектов Екатеринбурга группа приезжих из Таджикистана напала на крановщика. Пострадавший заявил, что угрозы были регулярными и неоднократными.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 марта, на строительном объекте на Амундсена, 125 в Екатеринбурге. Бригада рабочих, которые приехали из Таджикистана и работают на этой же стройке, окружила крановщика и избила его. Об этом Е1 рассказала знакомая пострадавшего.

По словам девушки, на этом объекте никто не хочет работать из-за подобного поведения гастрабайтеров — гости с юга пристают ко всем девушкам и женщинам, устраивающимся на работу на данный объект, конфликтуют с электриками, обслуживающими объект.

Несколько дней назад такой же конфликт был с электриками. Они остановили кран, чтобы провести обслуживание. И эти гастарбайтеры тоже начали драку с ними. Конфликты случаются каждый раз, когда что-то им не нравится. Они сразу идут бригадой на человека и бьют, рассказала собеседница редакции.

Пострадавший от действий жителей Таджикистана свердловчанин рассказал изданию, что получал угрозы от них не однократно. В день конфликта южане угрожали крановщику ножом, в итоге вывели за территорию стройки и ударили его, толкнув на машину.

Медики диагностировали у свердловчанина трещину челюсти и сотрясение мозга. Он написал заявление в полицию.

В УМВД по Свердловской области редакции сообщили, что заявление было принято и по нему проводится проверка.

К проверочным мероприятиям уже подключены не только сотрудники территориального ОВД, на чьей подведомственной территории произошел конфликт, но и сыщики центра по противодействию экстремизму. А также полицейские управления по вопросам миграции, заявил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сюжеты:
Екатеринбург
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