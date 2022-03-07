Коммунальная авария в Екатеринбурге оставила без холодной воды часть Уралмаша

Коммунальная авария произошла на перекрестке Калинина-Индустрии в Екатеринбурге днем 7 марта. Очевидцы произошедшего рассказали Е1, что вода заливает Ильича в сторону проспекта Космонавтов.
Всё парит, ничегошеньки не видно. То ли холодная, то ли горячая вода, непонятно. Пока не сильно, но вода прибывает, глубина уже сантиметров пять. Всё застынет — будет каток,поделился с редакцией очевидец.
Авария произошла на линии местного «Водоканала». В компании сообщили, что на месте работают две аварийные бригады, постепенно холодная вода вернется в дома свердловчан.