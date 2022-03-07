Коммунальная авария в Екатеринбурге оставила без холодной воды часть Уралмаша

Коммунальная авария в Екатеринбурге оставила без холодной воды часть Уралмаша
Коммунальная авария в Екатеринбурге оставила без холодной воды часть Уралмаша
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: pixabay
Из-за коммунальной аварии жильцы Уралмаша остались без воды, а водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Часть улиц в этом районе Екатеринбурга затоплена.

Коммунальная авария произошла на перекрестке Калинина-Индустрии в Екатеринбурге днем 7 марта. Очевидцы произошедшего рассказали Е1, что вода заливает Ильича в сторону проспекта Космонавтов.

Всё парит, ничегошеньки не видно. То ли холодная, то ли горячая вода, непонятно. Пока не сильно, но вода прибывает, глубина уже сантиметров пять. Всё застынет — будет каток,поделился с редакцией очевидец.

Авария произошла на линии местного «Водоканала». В компании сообщили, что на месте работают две аварийные бригады, постепенно холодная вода вернется в дома свердловчан.

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Екатеринбург
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