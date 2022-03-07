Полуголая девушка угодила под колеса LADA рядом с «Лентой» в Екатеринбурге

Полуголая девушка угодила под колеса LADA рядом с «Лентой» в Екатеринбурге
Полуголая девушка угодила под колеса LADA рядом с «Лентой» в Екатеринбурге
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: скриншот видео Е1
Свердловчанка в белом одеянии в мороз пробежала босиком по трамвайным путям и попала под колеса отечественного автомобиля.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 марта, около 17 часов на Машиностроителей неподалеку от гипермаркета «Лента». Видео с произошедшим очевидцы поделились с редакцией Е1.

На кадрах видно, как полуголая девушка с босыми ногами перебегает через дорогу и трамвайные пути, после чего падает под колеса LADA. Пользователи соцсетей в комментариях к записи начали обсуждать произошедшее — одни считают, что авария была постановкой, другие интересуются, откуда в такой мороз сбежала свердловчанка.

Обсуждают и наряд девушки — было это белое платье, простынка или какая-то ткань.

В ГИБДД Екатеринбурга изданию заявили, что информация о данном происшествии в ведомство не поступала.

Сюжеты:
Екатеринбург
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морозголыйрусские пробежки
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