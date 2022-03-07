Полуголая девушка угодила под колеса LADA рядом с «Лентой» в Екатеринбурге

На кадрах видно, как полуголая девушка с босыми ногами перебегает через дорогу и трамвайные пути, после чего падает под колеса LADA. Пользователи соцсетей в комментариях к записи начали обсуждать произошедшее — одни считают, что авария была постановкой, другие интересуются, откуда в такой мороз сбежала свердловчанка.