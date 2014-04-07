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Два больших пожара в Нижнем Тагиле в выходные: общая площадь не менее 65 кв.метров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два больших пожара в Нижнем Тагиле в выходные: общая площадь не менее 65 кв.метров

7 апреля 2014, 08:58Происшествия
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