Два больших пожара в Нижнем Тагиле в выходные: общая площадь не менее 65 кв.метров

Так, сначала звонок о помощи поступил из питомника «Горзеленхоз». Там загорелся частный жилой дом на 2-х владельцев. На место происшествия выезжало 3 пожарных машины и 12 сотрудников МЧС. К тому моменту, когда они прибыли, пламя распространилось на площадь в 40 квадратных метров.

Второй пожар случился на улице Чаплыгина, где загорелся 8-квартирный дом. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади в 25 квадратных метров повреждены: домашнее имущество, перекрытие и перегородки в квартире, расположенной на 2-м этаже муниципального 8-ми квартирного жилого дома. В качестве предварительной причины специалисты называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В тушении этого пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава.