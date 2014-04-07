Под Нижним Тагилом едва не расправились с малышами: спаситель щенят ищет им новый дом

Вчерашним днем, 6 апреля, в деревне Реши, что под Нижним Тагилом, случилось следующее:

Нелюди вышвырнули пятерых прелестных малышей-щенят под мост, в тающий снег, на лёд реки Режик. Пёс-спаниель вовремя нашёл малышей, не дав им погибнуть. Щенки - 3 девочки и 2 парня - спасены, получают уход, питание, профилактическое лечение, накормлены и помещены в тепло.

В скором времени, сообщает Иван Владимирович, щенятам понадобится дом – примерно в конце апреля. Сейчас щенятам всего дней десять. Для тех, кто желает помочь собакам, следует обратиться к самому Ивану по телефону 8-912-26-01-756 или 40-73-16.

Городской портал TagilCity.ru благодарит Ивана Владимировича за проявленное небезразличие и сочувствие. Хочется верить, что так поступил бы каждый настоящий человек.