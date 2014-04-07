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Под Нижним Тагилом едва не расправились с малышами: спаситель щенят ищет им новый дом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом едва не расправились с малышами: спаситель щенят ищет им новый дом

7 апреля 2014, 11:15Происшествия
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