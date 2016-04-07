Из-за короткого замыкания в системе обогрева водопроводной трубы в Нижнем Тагиле сгорел частный дом

Короткое замыкание не является какой-то необычной причиной пожара, необычно то, где оно возникло:

В доме есть скважина. От скважины в дом идет труба, по которой поступает вода. Труба утеплена с помощью электрического кабель-канала. В нем произошло замыкание, что и привело к возгоранию.

На момент пожара хозяин находился на работе. Дым увидели люди, проезжающие мимо на машинах. Они же вызвали пожарных. Никто не пострадал, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Разгоревшись, огонь охватил площадь в 6 квадратных метров. Он повредил стены, потолочные перекрытия и имущество в доме. Уже через 25 минут после звонка диспетчеру пожарные устранили открытое горение. А к 9 часам пожар был полностью потушен.

Чаще всего из-за замыкания проводки загораются автомобили. Например, в феврале в Нижнем Тагиле из-за замыкания проводки сгорел Ford Focus.