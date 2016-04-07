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Из-за короткого замыкания в системе обогрева водопроводной трубы в Нижнем Тагиле сгорел частный дом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за короткого замыкания в системе обогрева водопроводной трубы в Нижнем Тагиле сгорел частный дом

7 апреля 2016, 12:50ПроисшествияДенис Таратонов
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