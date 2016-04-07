Полиция Нижнего Тагила разыскивает несовершеннолетнюю девушку, пропавшую два дня назад (ФОТО)

Шиловская Лина Артемовна проживает на улице Пархоменко. Вечером 5 апреля она ушла из дома и не вернулась. Сейчас её местоположение неизвестно.

Девушка была одета в темно-синюю болоньевую куртку с цветочными узорами. То, как выглядит куртка, хорошо видно на фотографии. Кроме того, на ней были синие джинсы и черные полуботинки. С собой у девушки был телефон фирмы Lenovo.

Рост девушки 164 сантиметра, волосы русые, брови прямые. Особой приметой является шрам на левом предплечье.

Известно, что раньше она уже уходила из дома. Но в этот раз оснований уйти из дома не было:

Не было ни ссоры, ни чего-либо подобного. Сейчас силы полиции проверяют места её возможного пребывания: то, где она бывала, и её знакомых сказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе полиции.

Большую помощь в поисках могут оказать жители Нижнего Тагила. Если кто-либо располагает информацией о местонахождении подростка, просьба позвонить в дежурную часть по телефонам: 47-71-02, 43-15-59 или 02. Кроме того, можно обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних: 47-71-16, 47-71-56.