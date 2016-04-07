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Полиция Нижнего Тагила разыскивает несовершеннолетнюю девушку, пропавшую два дня назад (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает несовершеннолетнюю девушку, пропавшую два дня назад (ФОТО)

7 апреля 2016, 14:40ПроисшествияДенис Таратонов
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