Екатеринбуржец совершил похищение бизнесвумен и ее дочери: мужчина задолжал женщине полмиллиона рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция произвела задержание мужчины, задолжавшего 66-летней бизнес-леди полмиллиона рублей. Не желая возвращать долг владелице пилорамы, 58-летний мужчина обратился к своему знакомому за помощью в похищении женщины и ее 40-летней дочери. При этом он пообещал заплатить мужчине за помощь 100 000 рублей.

Знакомый заявил, что согласен оказать содействие, но при этом заявил о готовящемся преступлении в полицию. 5 апреля в ходе подготовленной операции переодетые сотрудники МВД остановили машину с женщинами и схватили их, угрожая пистолетом.

Фото: «Уралинформбюро»

Злоумышленник, наблюдавший все в припаркованной Daewoo Nexia, решил, что его план удался. В это же время полицейские задержали организатора похищения. Ему предъявлено обвинение.