Крупный пожар произошел минувшей ночью в поселке Сысерть (ФОТО)
7 апреля 2017, 09:55Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Крупный пожар произошел в поселке Сысерть ночью с 6 на 7 апреля. Огнем были охвачены 450 кв. м. хозяйственных построек.
Как сообщает Е1, рядом с очагом возгорания находилось множество жилых деревянных домов, жильцы которых поливали свои постройки водой, чтобы избежать перекидывания огня.
В тушении пожара принимали участие огнеборцы из нескольких пожарных частей. Работа осложнялась сильным ветром. Помимо этого, пожарные гидранты рядом с местом ЧП оказались неисправны. За водой пришлось ездить на водонапорную башню.
Ликвидация пожара продолжалась до утра. По предварительным данным, пострадавших нет.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей