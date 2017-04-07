Крупный пожар произошел минувшей ночью в поселке Сысерть (ФОТО)

Как сообщает Е1, рядом с очагом возгорания находилось множество жилых деревянных домов, жильцы которых поливали свои постройки водой, чтобы избежать перекидывания огня.

В тушении пожара принимали участие огнеборцы из нескольких пожарных частей. Работа осложнялась сильным ветром. Помимо этого, пожарные гидранты рядом с местом ЧП оказались неисправны. За водой пришлось ездить на водонапорную башню.

Ликвидация пожара продолжалась до утра. По предварительным данным, пострадавших нет.