Массовое возгорание машин продолжается в Екатеринбурге: сгорели еще три автомобиля

Сгорели: «Киа Рио», «Лада Калина» и «Лада Гранта». Ликвидировать возгорание удалось за 15 минут. Еще час продолжалась проливка. В ликвидации огня принимали участие четыре человека личного состава и одна пожарная машина, пишут «Европейско-Азиатские новости».