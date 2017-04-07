Массовое возгорание машин продолжается в Екатеринбурге: сгорели еще три автомобиля
7 апреля 2017, 10:20Происшествия
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В ночное время 7 апреля в столице Урала произошло возгорание трех автомобилей.
Сюжеты: Екатеринбург
Сгорели: «Киа Рио», «Лада Калина» и «Лада Гранта». Ликвидировать возгорание удалось за 15 минут. Еще час продолжалась проливка. В ликвидации огня принимали участие четыре человека личного состава и одна пожарная машина, пишут «Европейско-Азиатские новости».
Напомним, днем ранее в Екатеринбурге произошло еще одно массовое возгорание автомобилей.
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