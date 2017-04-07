Напавшие на разносчицу пенсий грабители попали под суд в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Инцидент произошел 10 декабря 2016 года. 53-летняя разносчица пенсий, войдя в подъезд одного из домов по проспекту Строителей, подверглась нападению молодого человека в медицинской маске. Пока он наносил ей удары по шее и голове, в подъезд заскочил его подельник. Вместе они отобрали у женщины сумку с 200 тысячами рублей и скрылись с места преступления. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. Она, добавим, выскочила за преступниками на улицу, чтобы запомнить их приметы.

Женщина с собакой, гулявшая неподалеку, видела, как двое молодых людей убежали в сторону проспекта Ленина. Кроме того, на записи с одного из регистраторов можно было разглядеть лица злоумышленников. Ориентировки с их фотографиями были направлены во все отделы полиции города.

Несколько дней спустя сумка с вещами и небольшой суммой денег была обнаружена во дворе дома на улице Карла Маркса. Сами подозреваемые были задержаны в начале января с разницей в четыре дня. Один из них - житель Тагилстроя - сотрудничал со следствием, и правоохранителям удалось задержать второго злоумышленника под Екатеринбургом. Оба дали признательные показания.

Следующее заседание по данному делу пройдет в мае 2017 года, передает пресс-служба полиции Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле