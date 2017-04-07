Пьяный водитель лесовоза врезался в газопровод в Ревде (ФОТО)
7 апреля 2017, 15:15Происшествия
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Жители одной из улиц в Ревде остались без газа из-за того, что лесовоз врезался в трубу газопровода.
В Ревде 25-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. Затем он влетел в газопровод, деревянный забор и частный гараж жилого дома.
В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен административный протокол. Газовая служба устраняет последствия повреждения газопровода, сообщает Е1.RU.
Выяснилось, что владельцем ТС является другой человек. О том, что мужчина, работающий с ним в одном цехе, угнал лесовоз «Урал», он узнал позднее: накануне молодой человек выпивал со сторожем предприятия, где работает хозяин ТС. Возбуждено уголовное дело по статье «о неправомерном завладении транспортным средством»».
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Фото: Е1.RU
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