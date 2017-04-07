Пьяный водитель лесовоза врезался в газопровод в Ревде (ФОТО)

В Ревде 25-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. Затем он влетел в газопровод , деревянный забор и частный гараж жилого дома.

Выяснилось, что владельцем ТС является другой человек. О том, что мужчина, работающий с ним в одном цехе, угнал лесовоз «Урал», он узнал позднее: накануне молодой человек выпивал со сторожем предприятия, где работает хозяин ТС. Возбуждено уголовное дело по статье «о неправомерном завладении транспортным средством»».