Пожар на территории строительной базы произошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 апреля, 14:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле днём 7 апреля произошёл пожар на территории базы строительных материалов по улице Краснознамённая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы сообщили, что возгорание произошло примерно в 13:50. На место оперативно прибыли спасатели.
По сообщению тагильчан, пожарные расчёты справились с огнём за несколько минут. Близ места происшествия собралась толпа очевидцев, которые предоставили фото с места происшествия.
Как сообщил TagilCity.ru собственник строительной базы, в настоящее время все последствия устранены. Пожарные успешно справились с возгоранием. Известно, пострадавших при ЧП нет. Горел мусор, имущество строительной базы повреждено не было. Предприятие продолжит работу в штатном режиме.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей