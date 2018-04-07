Пожар на территории строительной базы произошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По сообщению тагильчан, пожарные расчёты справились с огнём за несколько минут. Близ места происшествия собралась толпа очевидцев, которые предоставили фото с места происшествия.

Как сообщил TagilCity.ru собственник строительной базы, в настоящее время все последствия устранены. Пожарные успешно справились с возгоранием. Известно, пострадавших при ЧП нет. Горел мусор, имущество строительной базы повреждено не было. Предприятие продолжит работу в штатном режиме.