ВАЗ-2112 врезался в столб на Сибирском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)
7 апреля, 14:05Происшествия
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Вечером 6 апреля в Екатеринбурге ВАЗ-2112 на высокой скорости врезался в столб, водитель остался жив.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль ехал по Сибирскому тракту по направлению к Кольцово, но водитель не справился с управлением, и его вынесло на разделительный газон, где он врезался в столб.
Машина получила серьезные повреждения, водитель был госпитализирован. Позже в ГИБДД сообщили, что водитель не получил серьёзных травм, и после осмотра в больнице его отпустили домой, сообщает Е.1.
Фото и Видео: Служба спасения «Сова»
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