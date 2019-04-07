Подросток попал под колеса машины на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:45ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП с участием подростка. Очевидец аварии предоставил видео, на котором видно, что велосипедист передвигался по пешеходному переходу с нарушением правил дорожного движения.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло 6 апреля на перекрёстке проспектов Дзержинского и Вагоностроителей. Очевидец аварии рассказал редакции TagilCity.ru, что на пешеходном переходе оказалась группа подростков на велосипедах, которые передвигались с нарушением правил дорожного движения. На видеозаписи заметно, как один из юношей сталкивается с автомобилем Toyota Rav 4 и падает на асфальт.
Видео
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Видео: Канал vagonskyru на Youtube
В отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу TagilCity.ru сообщили о том, что информация о произошедшем ДТП к ним не поступала.
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