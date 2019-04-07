В Белоярском пьяная женщина дважды сбила группу подростков

В ночь с 6 на 7 апреля жительница посёлка Белоярский совершила наезд на группу из четырёх молодых людей (две девушки и два парня). Одна из пострадавших, судя по видеозаписи с камер наблюдения, не могла подняться, а через 6 минут автомобиль вернулся и ещё раз проехал по девушке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем Nissan Juke была 34-летняя женщина. Она двигалась по переулку Февральский со стороны трассы Екатеринбург - Тюмень в направлении улицы Центральной, не выбрала безопасный скоростной режим и допустила наезд на пешеходов, после чего уехала с места ДТП. Через некоторое время этот же водитель, двигаясь в обратном направлении, снова допустила наезд на одну из девушек, после чего скрылась с места ДТП,сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Автоледи всё же удалось задержать и провести медицинское освидетельствование, которое показало 1,241 промилле алкоголя при допустимом уровне до 0,16 промилле. В отношении женщины составили два административных протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Две пострадавшие девушки доставлены в тяжелом состоянии в реанимацию Белоярской ЦРБ. У одной из них перелом костей таза и ЧМТ, у второй - компрессионный перелом позвоночника и тоже ЧМТ.

Видео Видео: E1.RU

Местные жители считают, что никакой уголовной ответственности водитель нести не будет. Они утверждают, что за рулём находилась Марина Мартемьянова, бывшая супруга участкового. В социальных сетях комментаторы сошлись на мнении, что пользуясь связями, женщина сможет избежать наказания.