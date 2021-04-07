Фекальными стоками затопило уральский поселок

Фекальными стоками затопило уральский поселок
Сегодня, 10:33ПроисшествияФото: Е1.RU
В связи с активным таянием снега стоками канализации затопило уральский коттеджный поселок под Среднеуральском. Фекалии, смешавшись с водой, заполонили погреба, скважины и подвалы домов.

Поселок Кирпичный под Среднеуральском в первые дни апреля затопили канализационные стоки. По словам местных жителей, фекалии и прочие отходы жизнедеятельности смешиваются с водой и заполняют не только септики, но и питьевые скважины, подвалы домов и улицы коттеджного поселка.

Оказалось, что владелец соседних участков, а это огромная территория, сделал искусственные заводи, вследствие чего вся талая вода с его участков полилась на участки соседней улицы, где живут люди. Помимо талых вод, также разлились его очистные сооружения, и всё это попало к нам в скважины и на участки, рассказала Е1 местная жительница.

По ее словам, односельчане уже обращались с этой проблемой не только в городскую администрацию, но и в прокуратуру и СЭС. Там посоветовали жителями Кирпичного писать заявления, которые будут рассмотрены в обязательном порядке.

Напомним, ночью 3 апреля в Екатеринбурге сорвало люки, из-за чего затопило несколько центральных улиц города.

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