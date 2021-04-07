Фекальными стоками затопило уральский поселок

Оказалось, что владелец соседних участков, а это огромная территория, сделал искусственные заводи, вследствие чего вся талая вода с его участков полилась на участки соседней улицы, где живут люди. Помимо талых вод, также разлились его очистные сооружения, и всё это попало к нам в скважины и на участки, рассказала Е1 местная жительница.