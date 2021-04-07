ГАЗель сбила пожилую женщину в Нижнем Тагиле

В отношении водителя 1966 года рождения проведена экспертиза на состояние опьянения, мужчина был трезв. Автолюбитель со стажем 30 лет в течении последнего года уже был замечен в нарушении правил дорожного движения и два раза был привлечен к административной ответственности.