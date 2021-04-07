ГАЗель сбила пожилую женщину в Нижнем Тагиле

ДТП произошло 7 апреля 2021 года в 11:00 на улице Красноармейской. Водитель Газели двигаясь по улице Ломоносова в сторону Островского, допустил наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Водитель пояснил, что завершал проезд регулируемого перекрестка, когда произошло ДТП.
В отношении водителя 1966 года рождения проведена экспертиза на состояние опьянения, мужчина был трезв. Автолюбитель со стажем 30 лет в течении последнего года уже был замечен в нарушении правил дорожного движения и два раза был привлечен к административной ответственности.
Пострадавшая женщина, 1953 года рождения, в результате ДТП госпитализирована в больницу с диагнозом ушиб мягких тканей лица. На данный момент она отпущена домой.
На месте сотрудниками ГИБДД проведены мероприятия контроля: осмотр места происшествия, опрос свидетелей.
Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, 2 апреля 60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки. Во время столкновения пожилой мужчина разбил лобовое стекло головой.