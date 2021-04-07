Оставил 150 рублей на «молочишко»: грабитель избил ветерана ВОВ в Красноярском крае

Инцидент произошел 4 апреля во второй половине дня в одном из многоквартирных домов. Подозреваемый проник в квартиру пенсионера и потребовал отдать ему все деньги. Ветеран дал отпор, за что мужчина его избил, после чего забрал около 20 тысяч рублей, сообщает NGS24.RU.