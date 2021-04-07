Оставил 150 рублей на «молочишко»: грабитель избил ветерана ВОВ в Красноярском крае

Инцидент произошел 4 апреля во второй половине дня в одном из многоквартирных домов. Подозреваемый проник в квартиру пенсионера и потребовал отдать ему все деньги. Ветеран дал отпор, за что мужчина его избил, после чего забрал около 20 тысяч рублей, сообщает NGS24.RU.
Так вот этот нападавший, можно сказать, в качестве сдачи дал ему 150 рублей на хлеб с «молочишком»,рассказал глава местного сельсовета Алексей Сороковников.
Травмы, полученные при нападении, угрозы для жизни ветерана не представляли, поэтому госпитализации не потребовалось.
6 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступных действий. Им оказался 40-летний местный житель того же поселка, пишет пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия. На данный момент мужчина дал признательные показания, а также раскаялся в содеянном.
Напомним, 10,5 лет колонии строгого режима получил житель Артинского района, который убил инвалида и украл банковскую карту у пенсионера.