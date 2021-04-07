После травмы позвоночника у ученика свердловскую школу ждет проверка

Среднеуральскую школу проверит Следственный комитет после того, как на уроке физкультуры 9-летний учащийся получил перелом позвоночника. Доследственная проверка по сообщению о травмировании организована в следственном отделе Верхней Пышмы.
В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.
Принимаются меры к опросу пострадавшего школьника и его родителей, а также сотрудников образовательного учреждения. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, перелом позвоночника получил свердловский школьник на уроке физкультуры во время игры в «Цепи кованые». Мать травмированного мальчика пытается возместить ущерб.