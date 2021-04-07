Позвоночник сломал свердловский школьник на уроке физкультуры

Позвоночник сломал свердловский школьник на уроке физкультуры
Сегодня, 10:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Перелом позвоночника получил свердловский школьник на уроке физкультуры во время игры в «Цепи кованые». Родители мальчика потребовали от руководства школы возместить ущерб, но получили отказ.

9-летний мальчик получил травму позвоночника во время уроке физкультуры. Инцидент произошел в школе № 6 Среднеуральска, когда дети играли в «Цепи кованые». Как пишет Е1, ребенок получил удар в горло, когда одноклассники подняли руки, затем он упал и закричал.

Сразу после происшествия в школу приехала мать ученика. Ей самой пришлось доставлять травмированного ребенка в больницу. Там врачи диагностировали у 9-летнего мальчика компрессионный перелом трех позвонков I–II степени.

По словам матери Татьяны, она потребовала у руководства учебного заведения возместить ущерб, но получила отказ. Поэтому ей пришлось обратиться в суд, прокуратуру и СКР.

Суд рекомендовал школе пойти на мировую и возместить хотя бы материальный ущерб, но они постоянно не доносят документы. Министерство образования тоже в курсе и следит за ситуацией, отметила мама травмированного школьника.

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