Свердловчанин случайно убил женщину во время драки со знакомым

Происшествие случилось 9 января 2021 года. Осужденный находился у своих товарищей, с которыми выпивал спиртные напитки. В один момент между ним и другим мужчиной завязалась драка. Нанося удары, уралец промахнулся и случайно ударил женщина, которая лежала на том же диване, что и соперник подсудимого.
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, после чего мужчина покинул жилище. Какое-то время женщина была жива, лишь говорила, что у нее болит голова. Потом пострадавшая ушла спать и скончалась от полученной травмы.
Свердловчанин был приговорен к одному году и одному месяцу колонии-поселения.
Напомним, 12 марта стало известно, что на базе отдыха в Березовском мужчина поругался с собутыльником, обиделся и убил его. У приятелей возник конфликт, во время которого убийца задушил потерпевшего.