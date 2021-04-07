Свердловчанин случайно убил женщину во время драки со знакомым

В селе Артинского района 48-летний мужчина был осужден за то, что во время драки со своим знакомым по неосторожности убил другую женщину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Происшествие случилось 9 января 2021 года. Осужденный находился у своих товарищей, с которыми выпивал спиртные напитки. В один момент между ним и другим мужчиной завязалась драка. Нанося удары, уралец промахнулся и случайно ударил женщина, которая лежала на том же диване, что и соперник подсудимого. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, после чего мужчина покинул жилище. Какое-то время женщина была жива, лишь говорила, что у нее болит голова. Потом пострадавшая ушла спать и скончалась от полученной травмы. Свердловчанин был приговорен к одному году и одному месяцу колонии-поселения. Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области Напомним, 12 марта стало известно, что на базе отдыха в Березовском мужчина поругался с собутыльником, обиделся и убил его. У приятелей возник конфликт, во время которого убийца задушил потерпевшего. «Порву как пачку маргарина»: в Березовском мужчина обиделся и задушил собутыльника

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