Безработного екатеринбуржца задержали с 26 килограммами мефедрона

Сотрудники полиции в Екатеринбурге остановили отечественный автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Стражи порядка обратили внимание на то, что мужчина нервничает.
На коврике под водительским сидением правоохранители заметили черный пакет и попросили показать его содержимое. Молодой человек отказался.
На место прибыла следственно-оперативная группа и пакет изъяли. Экспертиза установила, что в пакете находился синтетический наркотик мефедрон весом 701 грамм.
После этого безработный и ранее судимый 33-летний екатеринбуржец признался, что занимается производством наркотиков для подпольного интернет-магазина.
У него на даче полицейские обнаружили оборудованную нарколабораторию и более 26 килограммов наркотиков.
На мужчину завели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, пишет Е1.