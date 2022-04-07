Безработного екатеринбуржца задержали с 26 килограммами мефедрона

Безработного екатеринбуржца задержали с 26 килограммами мефедрона
Безработного екатеринбуржца задержали с 26 килограммами мефедрона
Сегодня, 20:47ПроисшествияФото: pixabay.com
Химика из подпольной лаборатории по производству наркотиков, жителя Екатеринбурга, задержали случайно, остановив его авто для проверки документов.

Сотрудники полиции в Екатеринбурге остановили отечественный автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Стражи порядка обратили внимание на то, что мужчина нервничает.

На коврике под водительским сидением правоохранители заметили черный пакет и попросили показать его содержимое. Молодой человек отказался.

На место прибыла следственно-оперативная группа и пакет изъяли. Экспертиза установила, что в пакете находился синтетический наркотик мефедрон весом 701 грамм.

После этого безработный и ранее судимый 33-летний екатеринбуржец признался, что занимается производством наркотиков для подпольного интернет-магазина.

У него на даче полицейские обнаружили оборудованную нарколабораторию и более 26 килограммов наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, пишет Е1.

Сюжеты:
Екатеринбург
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