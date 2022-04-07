Дорожники заплатят полмиллиона рублей травмированной в ДТП екатеринбурженке

Дорожники заплатят полмиллиона рублей травмированной в ДТП екатеринбурженке
Дорожники заплатят полмиллиона рублей травмированной в ДТП екатеринбурженке
Сегодня, 15:55ПроисшествияФото: pixabay.com
Суд взыскал с дорожников полмиллиона рублей в пользу травмированной в ДТП екатеринбурженки. Во время той аварии женщина сломала несколько грудных позвонков, что эксперты расценили как тяжкий вред здоровью. ЧП произошло четыре года назад в марте в районе Артемовского.

Суд взыскал с дорожников полмиллиона рублей в пользу травмированной в ДТП екатеринбурженки. Во время той аварии женщина сломала несколько грудных позвонков, что эксперты расценили как тяжкий вред здоровью. ЧП произошло четыре года назад в марте в районе Артемовского.

По данным пресс-службы Свердловского областного суда, тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении водителя автомобиля «ВАЗ», который стал виновником произошедшего. Осенью дело закрыли, назначив виновному штраф.

Позже удалось подтвердить, что в день ДТП дорожное полотно не было расчищено, а также не было обработано противоскользящими средствами, поэтому «ВАЗ» и занесло на встречную полосу.

За состояние проезжей части в этом месте отвечает ООО «Уралдортехнологии», в качестве подрядчика они выбрали «ДорСтройЭксплуатация». Поэтому по факту аварии полицейскими был вынесен протокол по ч. 2 ст. 12.34 КоАП РФ.

ООО «Уралдортехнологии» признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Отмечается, что пострадавшая в ДТП женщина долгое время лежала в больнице, а потом восстанавливалась дома. Ей было тяжело работать, из-за чего пришлось уволиться. Тогда пострадавшая обратилась в суд, где требовала взыскать с ООО «Уралдортехнологии» компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей. Ее требования суд частично удовлетворил.

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Екатеринбург
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