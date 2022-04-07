Екатеринбурженка сломала руку в травмпункте больницы

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга завершила проверку по факту публикаций СМИ о травмировании местной жительницы в травмпункте больницы.
Известно, что екатеринбурженка получила перелом левой руки в кабинете лучевой диагностики травматологического отделения Центральной городской больницы №2. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, женщина получила травму из-за того, что в кабинете не оказалось медработника, который помог бы ей подготовиться к проведению рентгенографии.
Поэтому прокуратура внесла представление об устранении нарушений главному врачу данного медицинского учреждения. После этого больнице разработали стандарт операционных процедур для отделения лучевой диагностики.
В документе особенное внимание обратили на риски падения пациентов во время процедуры проведения рентгена. А на входе в травмпункт появилось два кресла-коляски и две каталки для маломобильных граждан.