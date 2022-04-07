Екатеринбурженка сломала руку в травмпункте больницы

Екатеринбурженка сломала руку в травмпункте больницы
Екатеринбурженка сломала руку в травмпункте больницы
Сегодня, 12:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Женщина упала и сломала руку во время подготовки к проведению рентгена в Центральной городской больнице Екатеринбурга. Прокуратура пришла к выводу, что ЧП произошло из-за отсутствия в кабинете медработника.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга завершила проверку по факту публикаций СМИ о травмировании местной жительницы в травмпункте больницы.

Известно, что екатеринбурженка получила перелом левой руки в кабинете лучевой диагностики травматологического отделения Центральной городской больницы №2. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, женщина получила травму из-за того, что в кабинете не оказалось медработника, который помог бы ей подготовиться к проведению рентгенографии.

Поэтому прокуратура внесла представление об устранении нарушений главному врачу данного медицинского учреждения. После этого больнице разработали стандарт операционных процедур для отделения лучевой диагностики.

В документе особенное внимание обратили на риски падения пациентов во время процедуры проведения рентгена. А на входе в травмпункт появилось два кресла-коляски и две каталки для маломобильных граждан.

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