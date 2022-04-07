Мужчина умер в кафетерии «Дионис» в Нижнем Тагиле

Мужчина умер в кафетерии «Дионис» в Нижнем Тагиле
Мужчина умер в кафетерии «Дионис» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Тело выносили из кафетерия «Дионис» в Дзержинском районе Нижнего Тагила в среду, 6 апреля.

О случившемся сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, тело выносили 6 апреля в 17:45 из кафетерия «Дионис», расположенном по адресу улица Зари, 33.

На месте работали сотрудники полиции и медики.

В региональном Следкоме сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Точную причину смерти установят эксперты.

Ранее сообщалось, что хозяин заведения, в котором произошло ЧП, был оштрафован на 250 тысяч рублей за продажу «паленого» алкоголя посетителям.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
смертьмужчинакафеконтрафакт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы