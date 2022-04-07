Мужчина умер в кафетерии «Дионис» в Нижнем Тагиле

Тело выносили из кафетерия «Дионис» в Дзержинском районе Нижнего Тагила в среду, 6 апреля.

О случившемся сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, тело выносили 6 апреля в 17:45 из кафетерия «Дионис», расположенном по адресу улица Зари, 33. На месте работали сотрудники полиции и медики. В региональном Следкоме сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Точную причину смерти установят эксперты. Ранее сообщалось, что хозяин заведения, в котором произошло ЧП, был оштрафован на 250 тысяч рублей за продажу «паленого» алкоголя посетителям. 250 тысяч штрафа получил за контрафактный алкоголь хозяин закусочной в Тагиле

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