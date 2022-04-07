Подозреваемые в обналичивании денег екатеринбуржцы помещены под домашний арест

В уголовном деле замешано несколько человек. Троих из них: бенефициара «Магната» Сергея Картуза, директора одноименной юридической компании Алексея Мугуева и бухгалтера Ларису Зиновьеву — Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест, проинформировали в прес-службе суда.
Напомним, их задержали 5 апреля в Екатеринбурге. Уголовное дело следственные органы возбудили в минувшем году. Тогда же состоялся ряд обысков в офисах «Магната» и некоторых клиентов компании.
По версии следствия, представители фирмы занимались незаконным обналичиванием средств и выводом их из-под налогообложения, используя компании-однодневки.