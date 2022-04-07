Подозреваемые в обналичивании денег екатеринбуржцы помещены под домашний арест

В уголовном деле замешано несколько человек. Троих из них: бенефициара «Магната» Сергея Картуза, директора одноименной юридической компании Алексея Мугуева и бухгалтера Ларису Зиновьеву — Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест, проинформировали в прес-службе суда.