Подозреваемые в обналичивании денег екатеринбуржцы помещены под домашний арест

Подозреваемые в обналичивании денег екатеринбуржцы помещены под домашний арест
Подозреваемые в обналичивании денег екатеринбуржцы помещены под домашний арест
Сегодня, 14:03ПроисшествияФото: 1МI
Трем фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности в Екатеринбурге избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В уголовном деле замешано несколько человек. Троих из них: бенефициара «Магната» Сергея Картуза, директора одноименной юридической компании Алексея Мугуева и бухгалтера Ларису Зиновьеву — Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест, проинформировали в прес-службе суда.

Напомним, их задержали 5 апреля в Екатеринбурге. Уголовное дело следственные органы возбудили в минувшем году. Тогда же состоялся ряд обысков в офисах «Магната» и некоторых клиентов компании.

По версии следствия, представители фирмы занимались незаконным обналичиванием средств и выводом их из-под налогообложения, используя компании-однодневки.

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