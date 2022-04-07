Природоохранная прокуратура проверит свалку батареек за «Лентой» в Нижнем Тагиле

Природоохранная прокуратура проверит свалку батареек за «Лентой» в Нижнем Тагиле
Природоохранная прокуратура проверит свалку батареек за «Лентой» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по свалке отработанных батареек. Опасные отходы были обнаружены за торговым центром «Лента».

Учитывая, что отработанные батарейки являются опасным отходом, относящимся к II классу опасности, их складирование почву является недопустимым и может повлечь загрязнение и порчу земель, подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что будут проведены проверки. В ходе них предстоит установить, как появились эти отходы, какой ущерб они могут нанести окружающей среде и кто виноват.

Напомним, что кучи с использованными аккумуляторами находятся непосредственно на земле за торговым центром. При этом в «Ленте» имеются контейнеры для сбора батареек, чтобы в дальнейшем отходы были безопасно и экологично утилизированы.

Руководство ТЦ сообщило, что информация направлена правоохранителям. Сегодня утром о проведении проверки заявила полиция Нижнего Тагила.

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