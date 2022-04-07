Природоохранная прокуратура проверит свалку батареек за «Лентой» в Нижнем Тагиле

Учитывая, что отработанные батарейки являются опасным отходом, относящимся к II классу опасности, их складирование почву является недопустимым и может повлечь загрязнение и порчу земель, подчеркнули в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что будут проведены проверки. В ходе них предстоит установить, как появились эти отходы, какой ущерб они могут нанести окружающей среде и кто виноват.
Напомним, что кучи с использованными аккумуляторами находятся непосредственно на земле за торговым центром. При этом в «Ленте» имеются контейнеры для сбора батареек, чтобы в дальнейшем отходы были безопасно и экологично утилизированы.
Руководство ТЦ сообщило, что информация направлена правоохранителям. Сегодня утром о проведении проверки заявила полиция Нижнего Тагила.