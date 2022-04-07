Тела девушки и молодого мужчины нашли в квартире в Екатеринбурге

Тела девушки и молодого мужчины нашли в квартире в Екатеринбурге
Тела девушки и молодого мужчины нашли в квартире в Екатеринбурге
Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: pixabay.com
Тела парня и девушки без следов насильственной смерти нашли в квартире по улице Дорожной в Екатеринбурге.

Региональный Следком выясняет причины смерти молодых людей, тела которых обнаружили в квартире по улице Дорожной в уральской столице 6 апреля.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку по данному факту, пишет Ура.ру.

В пресс-службе главка регионального МВД рассказали, что тела обнаружила родственница молодого человека. Женщина несколько дней не могла до не него дозвониться и решила съездить к нему, узнать, в чем дело.

Уточняется, что полиция установила личности 20-летней девушки и 25-летнего парня. Они были знакомы друг с другом.

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