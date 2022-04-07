Тела девушки и молодого мужчины нашли в квартире в Екатеринбурге

Региональный Следком выясняет причины смерти молодых людей, тела которых обнаружили в квартире по улице Дорожной в уральской столице 6 апреля.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку по данному факту, пишет Ура.ру.
В пресс-службе главка регионального МВД рассказали, что тела обнаружила родственница молодого человека. Женщина несколько дней не могла до не него дозвониться и решила съездить к нему, узнать, в чем дело.
Уточняется, что полиция установила личности 20-летней девушки и 25-летнего парня. Они были знакомы друг с другом.