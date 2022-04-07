В Нижнем Тагиле ищут объявленного в федеральный розыск мужчину

Житель Нижнего Тагила Бессонов Василий находится в федеральном розыске. Всех тех, что обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят звонить в полицию.

Отделом полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивается 30-летний подозреваемый в ряде имущественных преступлений Бессонов Василий Сергеевич. Мужчина, зарегистрированный по адресу: город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, объявлен в федеральный розыск. Он худощав, рост подозреваемого составляет 175 см, волосы темные и короткостриженые. Может находиться в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД РФ «Нижнетагильское». Ранее Василия Бессонова привлекали по УК РФ за кражи и мошенничества. А в последний раз его осудили осенью прошлого года за хранение наркотиков. Тогда правонарушителю назначили 300 часов обязательных работ. Всех тех, кто знает что-то о местонахождении предполагаемого преступника, просят позвонить по телефонам: (3435)97-64-02, (3435)97-64-78, либо 102.

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