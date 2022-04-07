В тюменском селе увековечат память погибшего в ходе спецоперации на Украине военного

В тюменском селе увековечат память погибшего в ходе спецоперации на Украине военного
В тюменском селе увековечат память погибшего в ходе спецоперации на Украине военного
Сегодня, 11:32ПроисшествияФото: pixabay.com
Имя молодого человека будет увековечено на памятнике воинам-интернационалистам в его родном селе Калмакское Тюменской области.

В тюменском селе увековечат память погибшего на Украине военного Александра Слепнева. Юноша был родом из села Калмакское Армизонского района Тюменской области.

Имя юноши увековечат на памятнике воинам-интернационалистам. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на слова главы районной администрации Александра Робканова. Погибшего солдата уже похоронили в городе Талица Свердловской области 6 апреля.

На похороны приезжали в том числе одноклассники Александра и представители мэрии. А в селе Калмакском существует памятник воинам-интернационалистам, в котором увековечена память жителей села, погибших в ходе других боев. Теперь в их числе будет имя Александра.

В соцсетях жители района выразили соболезнования семье солдата. Известно, что Александр окончил школу в родном селе, затем поступил в ТВВИКУ, а потом отправился на службу в Волгоград, откуда его и направили в Украину.

Материалы по теме:
смертьсолдатпогибший
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы