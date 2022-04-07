В тюменском селе увековечат память погибшего в ходе спецоперации на Украине военного

В тюменском селе увековечат память погибшего на Украине военного Александра Слепнева. Юноша был родом из села Калмакское Армизонского района Тюменской области.
Имя юноши увековечат на памятнике воинам-интернационалистам. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на слова главы районной администрации Александра Робканова. Погибшего солдата уже похоронили в городе Талица Свердловской области 6 апреля.
На похороны приезжали в том числе одноклассники Александра и представители мэрии. А в селе Калмакском существует памятник воинам-интернационалистам, в котором увековечена память жителей села, погибших в ходе других боев. Теперь в их числе будет имя Александра.
В соцсетях жители района выразили соболезнования семье солдата. Известно, что Александр окончил школу в родном селе, затем поступил в ТВВИКУ, а потом отправился на службу в Волгоград, откуда его и направили в Украину.