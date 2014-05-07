Спасатели Тагила продолжают мониторить обстановку в садах: паводок не отступает (ФОТО)

Как сообщили в Центре защиты населения Нижнего Тагила, поисково-спасательная служба провела мониторинг в садах «Шахтер», «Надежда», «Евстюниха» - все они частично подтоплены. Из-за погодных условий и таяния снега, уровень воды поднялся и тем самым спровоцировал не очень благоприятную ситуацию для садоводов. Такая ситуация сложилась не только в этих районах, но и на других территориях города.

Напомним, также пострадали садоводы «Весны» в поселке Горбуново - заново придется закупать землю, смотреть фундамент... Хозяева участков с горечью подсчитывают убытки. Как пояснил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Жбанов, ситуация связана с двумя факторами: с одной стороны, весенний разлив речки Леба, а с другой, там ведется строительство моста. Подрядчик прокладывал трубы, из-за этого образовался затор, вода не уходила - было принято решение убирать трубы и рыть проход, что стабилизировало ситуацию.

Кроме того, серьезно подтопило Висимо-Уткинск. В воде там оказались 15 дворов. Пока к домам ещё можно подобраться на грузовике, жители сообща пытаются вывезти бытовую технику и мебель. Людям предлагают временно пожить в школьном спортзале. За развитием событий круглосуточно следят специалисты МЧС. Положение селений на притоке Чусовой осложнилось тем, что со стороны Первоуральска, Ревды, Староуткинска идёт сброс воды. Уровень Чусовой поднялся больше чем на метр, что не даёт свободно выходить воде Межевой Утки, пишет Областная газета.

Фото с сайта cznnt.ru

Добавим, в селе Чусовом и деревне Мартьяново разобрали навесные мосты. Это сделано с целью предотвратить смыв настила - уровень воды заметно поднялся, скорость потока только растет. Сейчас жители там буквально «отрезаны от большой земли». Добраться до магазина или больницы можно согласно графику, либо по экстренному вызову.

Фото с сайта cznnt.ru

Андрей Жбанов также дал TagilCity.ru комментарий относительно ситуации в Висимо-Уткинске: