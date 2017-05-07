Неизвестные устроили пожар в строящемся торговом центре в Камышлове (ФОТО)
7 мая 2017, 09:30Происшествия
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В Камышлове неизвестные устроили пожар в строящемся торговом центре. Они пробрались на чердак здания, облили бензином стройматериалы и подожгли.
Владелец здания оценил нанесенный ему ущерб в 250 тыс. руб. На месте ЧП работали эксперты и полиция. Версия о поджоге официально подтверждена и начат поиск виновных.
Как пишут «Вечерние Ведомости», владелец ТЦ уже неоднократно подвергался порче имущества и уверен, что таким образом ему мстят конкуренты.
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Фото: «Вечерние Ведомости»
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