Пьяная автоледи протаранила два автомобиля на перекрестке в Екатеринбурге (ВИДЕО)
7 мая 2017, 12:15Происшествия
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Пьяная автоледи устроила ДТП в Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская и Хохрякова.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, женщина-водитель управляла автомобилем марки «Ауди А3» в состоянии алкогольного опьянения. Она ехала на запрещающий сигал светофора, спровоцировала столкновение с машинами «Рено» и «Хонда».
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.
Видео: Е1
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