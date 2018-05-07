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120 человек были эвакуированы из-за пожара на рынке в Каменске-Уральском (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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120 человек были эвакуированы из-за пожара на рынке в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

7 мая, 10:00Происшествия
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